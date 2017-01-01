Генпрокуратура розслідує зловживання «Укргазвидобування» при закупівлі обладнання

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Фото з відкритих джерел Установки осушки газу

Мова йде про оголошений у квітні 2016 року тендер на закупівлю установок осушки газу із проведенням процедури запиту цінових пропозицій у два етапи

Генеральна прокуратура почала розслідувати зловживання посадовими особами компанії «Укргазвидобування» при проведенні у квітні 2016 року процедур закупівлі установок з осушки газу.

Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва від 16 березня.

Цією ухвалою суд надав слідчим тимчасовий доступ до документів «Укргазвидобування», зокрема до річного плану закупівель на 2016 рік, протоколів засідань тендерних комітетів, пропозицій учасників, звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій, а також документів з оскарження учасниками процедури проведення запиту цінових пропозицій.

Ідеться про оголошений у квітні 2016 року тендер на закупівлю установок осушки газу із проведенням процедури запиту цінових пропозицій у два етапи.

Відповідно до доводів слідства, до початку проведення другого етапу посадовці компанії, зловживаючи своїми обов'язками, здійснили розкриття цінових пропозицій, порушивши вимоги порядку закупівель товарів.

Генпрокуратура вважає, що посадові особи компанії передчасно розкрили конверти із пропозиціями учасників для недопущення перемоги в конкурсних торгах комерційних структур, непідконтрольних посадовим особам «Укргазвидобування».

Як повідомлялося, «Укргазвидобування» планує побудувати 15 установок для осушки газу до 2018 року.

У 2016 «Укргазвидобування» збільшила видобуток газу на 0,5%, або на 77 млн кубів, до 14,605 млрд кубів, порівняно з обсягом видобутку в 2015 році (14,528 млрд кубів).

«Укргазвидобування» є найбільшим добувачем газу в Україні.

100% акцій компанії належить Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України».

Джерело: Економічна правда