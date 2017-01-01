Генпрокуратура у 2016 році скасувала маже тисячу незаконних судових рішень

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Скасовано майже тисячу незаконних судових рішень, чим попереджено втрати держави на 2,3 млрд. гривень

Впродовж 2016 року за позовами ГПУ на користь громадян та держави присуждено 15,5 млрд грн та скасовано маже тисячу незаконних судових рішень.

Про це написав у Фейсбуці генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«За позовами ГПУ на користь громадян та держави в 2016 році присуждено 15,5 млрд грн. Реально повернуто за рік 9 млрд грн», - написав Луценко.

Він зазначив, що упродовж минулого року було також скасовано майже тисячу незаконних судових рішень, чим попереджено втрати держави на 2,3 млрд грн.

Нагадаємо,до суду дійшла перша справа за обвинуваченням у розгоні Майдану.