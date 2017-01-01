  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Генпрокуратура викликає на допит екс-міністра доходів та зборів

    • Сьогодні, 19:23
    • Розсилка
    Олександр Клименко
    Олександр Клименко

    У Києві Олександра Клименка чекають 30 січня та 3 лютого

    Генеральна прокуратура України викликає екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка для проведення слідчих та процесуальних дій. Копія повістки оприлюднена на сайті ГПУ.

    Як випливає з документу, підозрюваному необхідно з’явитися до другого слідчого відділу Головної військової прокуратури 30 січня та 3 лютого о 10 годині ранку.

    Читайте також

    povistka

    Нагадаємо, колишній міністр часів Януковича підозрюється у скоєнні низки злочинів та розкраданні державних коштів.

    У серпні 2016 року Печерський районний суд міста Києва повторно повернув Генеральній прокуратурі клопотання про надання дозволу для початку заочного розслідування проти Олександра Клименка.

    Читайте також
    Генпрокуратура Олександр Клименко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ