Генпрокуратура викликає на допит екс-міністра доходів та зборів
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Олександр Клименко
У Києві Олександра Клименка чекають 30 січня та 3 лютого
Генеральна прокуратура України викликає екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка для проведення слідчих та процесуальних дій. Копія повістки оприлюднена на сайті ГПУ.
Як випливає з документу, підозрюваному необхідно з’явитися до другого слідчого відділу Головної військової прокуратури 30 січня та 3 лютого о 10 годині ранку.
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Нагадаємо, колишній міністр часів Януковича підозрюється у скоєнні низки злочинів та розкраданні державних коштів.
У серпні 2016 року Печерський районний суд міста Києва повторно повернув Генеральній прокуратурі клопотання про надання дозволу для початку заочного розслідування проти Олександра Клименка.