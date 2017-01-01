Генпрокуратура викликає на допит екс-міністра доходів та зборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Клименко

У Києві Олександра Клименка чекають 30 січня та 3 лютого

Генеральна прокуратура України викликає екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка для проведення слідчих та процесуальних дій. Копія повістки оприлюднена на сайті ГПУ.

Як випливає з документу, підозрюваному необхідно з’явитися до другого слідчого відділу Головної військової прокуратури 30 січня та 3 лютого о 10 годині ранку.

Нагадаємо, колишній міністр часів Януковича підозрюється у скоєнні низки злочинів та розкраданні державних коштів.

У серпні 2016 року Печерський районний суд міста Києва повторно повернув Генеральній прокуратурі клопотання про надання дозволу для початку заочного розслідування проти Олександра Клименка.