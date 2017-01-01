Генпрокуратура: Янукович зі спільниками за 2,5 роки вкрали один держбюджет України

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Віктор Янукович

Слідство також володіє інформацією про сім груп впливу в злочинній групі Януковича

За підрахунками Генеральної прокуратури України, екс-президент Віктор Янукович і його оточення за час правління вкрали близько 40 мільярдів гривень.

«За 2,5 роки вони вкрали приблизно один державний бюджет України», – заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін в ефірі UMN.

Слідство також володіє інформацією про сім груп впливу в злочинній групі Януковича.

«Ми детально проаналізували діяльність одного з семи крил злочинної організації – це крило, яке діяло під дахом Курченка та Клименко. Зазначені особи контролювали діяльність певних сфер народного господарства України. Вони тільки з Дніпропетровської області кожен місяць стягували приблизно 100 мільйонів доларів кешем. Це були так звані податкові майданчики», – пояснив Єнін.

Згодом ці кошти «відмивалися» з допомогою серії банківських операцій, на них скуповували активи й нерухомість. Крім того, ці кошти використовувалися для підкупу політиків.

«Це крило тримало під собою тисячі фіктивних підприємств, за діяльність яких відповідали близько 400 фінансових експертів. Решта 600 експертів відповідали за зв'язок грошової маси та діяльність підприємств з зовнішнім світом. Тобто, йдеться про діяльність міжнародного «відмивочного» хаба, де гроші «відмивалися» за кордон, а далі вже «вибілені» використовувалися на придбання нерухомості, футбольних клубів, яхт, депутатських голосувань, або для так званого реінвестування в Україну – купівлі облігацій внутрішньої державної позики», – пояснив Єнін.

Як повідомлялося, у п'ятницю 28 квітня стало відомо, що заарештовані майже 1,5 мільярдів доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету України. Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що перерахування коштів завершилося.