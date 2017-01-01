Генпрокуратура закрила справи щодо Яценюка

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Арсеній Яценюк

Своїми зверненнями у Генпрокуратуру народні депутати зводять політичні рахунки, пояснив заступник генпрокурора Дмитро Сторожук

Генеральна прокуратура України закрила кримінальні справи щодо екс-прем'єра, лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка, які були порушені за зверненнями нардепа Дмитра Добродомова. Про це повідомив у інтерв`ю Укрінформу перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук.

«Генпрокуратура була зобов'язана зареєструвати ці заяви. Обидві справи закриті, тому що встановлена відсутність кримінального правопорушення. Цим займалося Головне слідче управління під керівництвом Юрія Столярчука. Все це вигадки, які ми чули від різних політиків і які не знайшли свого підтвердження», - сказав він.

Заступник генпрокурора пояснив, що своїми зверненнями у Генпрокуратуру народні депутати зводять політичні рахунки.

Раніше нардеп Добродомов заявив, що проти Яценюка була порушена справа за хабар 6 млн доларів від нардепа 7 скликання Ігоря Скосара. Також Добродомов стверджував, що ГПУ розслідує справу за фактом отримання Яценюком хабара у розмірі 3 млн доларів за призначення на посаду керівника «Концерну РРТ» Володимира Іщука.