Генпрокуратура закрила справу проти екс-міністра Злочевського

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Злочевського підозрювали в розкраданні, відмиванні доходів та ухиленні від сплати податків

Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження щодо ТОВ «ЕСК Еско-Північ», компанії екс-міністра Миколи Злочевського.

Прес-служба відомства повідомила, що збитки державі відшкодовано. В цілому сума сплати до державного бюджету склала 180 млн гривень, зазначили у відомстві.

Раніше екс-міністра екології та природних ресурсів слідство підозрювало в розкраданні, відмиванні доходів та ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 368-2; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

За результатами попереднього розслідування щодо Злочевського не виявлено порушень податкового законодавства в частині повноти і своєчасності сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб Злочевським. Це підтверджується позаплановою документальною перевіркою Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби в Києві.

Як повідомлялося, 13 вересня Печерський райсуд зобов'язав Генпрокуратуру прийняти рішення про припинення розшуку Злочевського.

Генпрокуратура оголосила в розшук колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського 16 січня 2015 року.

7 липня Генеральна прокуратура почала операцію з виявлення нової «газової схеми», до якої причетний екс-міністр екології Микола Злочевський.

Колишній міністр екології та природних ресурсів, заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Злочевський підозрюється в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення в особливо великому розмірі).

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