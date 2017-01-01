Генпрокуратура заздалегідь повідомляє: депутату Лещенку треба з’явитись у суд 15 лютого

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Сергій Лещенко

На призначене судом засідання 29 грудня Лещенко не з'явився. Після цього Генпрокуратура попередила нардепа, що у разі неявки його приведуть поліцейські

Наступне засідання Печерського суду у справі про купівлю народним депутатом Сергієм Лещенком квартири у Києві відбудеться 15 лютого о 15.00. Про це «Главкому» стало відомо із власних джерел у Генпрокуратурі.

Раніше на призначене судом засідання 29 грудня Лещенко не з'явився. Після цього Генеральна прокуратура нагадала нардепу, що у разі неявки до суду його може бути піддано приводу поліцейськими. «Обов'язковою є присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі ухилення від явки за викликом судді цю особу може бути піддано приводу органом внутрішніх справ (Національною поліцією України)», - зазначили у відомстві.

Пізніше Лещенко розповів, що перше слухання в справі було перенесено через участь його адвоката в слідчих діях.

Після цього відбулося ще одне судове засідання, 25 січня. Лещенко прийшов у суд, однак засідання не відбулося. За словами нардепа, розгляд перенесли через зміни в розкладі.

Нагадаємо, Сергій Лещенко купив квартиру в новобудові в центрі Києва загальною площею 192 кв. м, про що свідчить довідка з держреєстру майнових прав на нерухоме майно. За поточними цінами на нерухомість у цьому районі, вартість такої квартири становить близько 7,5 млн грн.

Як раніше повідомлялось, у Національному аникорупційному бюро виявили низку порушень, допущених Сергієм Лещенком під час купівлі квартири. Водночас НАБУ не знайшло ознак кримінального правопорушення у придбанні квартири Лещенком.