Генпрокурор Ізраїлю розпочинає розслідування проти прем’єра Нетаньяху



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ЗМІ повідомляли про можливий конфлікт інтересів з участю юриста Нетаньяху під час купівлі підводних човнів у Німеччині

Генеральний прокурор Ізраїлю розпорядився, щоб поліція розпочала кримінальне розслідування за двома справами, пов'язаними з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на ізраїльський 10-й канал.

Зауважується, що офіційний представник міністерства юстиції відмовився коментувати цю інформацію і надавати уточнення.

Як повідомляє телеканал, про одну з двох справ, які вивчав генпрокурор країни, раніше не було відомо широкому загалу.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про можливий конфлікт інтересів з участю юриста Нетаньяху під час купівлі підводних човнів у Німеччині. Проте Нетаньяху заперечував наявність порушень.