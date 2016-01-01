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    Генпрокурор Ізраїлю розпочинає розслідування проти прем’єра Нетаньяху

    • 28 Грудня, 23:19
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    ЗМІ повідомляли про можливий конфлікт інтересів з участю юриста Нетаньяху під час купівлі підводних човнів у Німеччині

    Генеральний прокурор Ізраїлю розпорядився, щоб поліція розпочала кримінальне розслідування за двома справами, пов'язаними з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на ізраїльський 10-й канал.

    Зауважується, що офіційний представник міністерства юстиції відмовився коментувати цю інформацію і надавати уточнення.

    Як повідомляє телеканал, про одну з двох справ, які вивчав генпрокурор країни, раніше не було відомо широкому загалу.

    Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про можливий конфлікт інтересів з участю юриста Нетаньяху під час купівлі підводних човнів у Німеччині. Проте Нетаньяху заперечував наявність порушень.

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