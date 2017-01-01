Генпрокурор не бачить доказів незаконної діяльності Марушевської

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екс-керівник Одеської митниці Юлія Марушевська

За словами Луценка, заява Марушевської про те, що її обшукали – неправда

Генеральна прокуратура проаналізувала розпорядження Юлії Марушевської, коли вона очолювала Одеську митницю. З них не випливає можливості, які вона нібито надала для заниження вартості, що приносило збитки до бюджету.

Про таке заявив Генпрокурор у в ефірі програми HARD з Влащенко.

За словами Луценка, заява Марушевської про те, що її обшукали – неправда, як і стаття у американській газеті.

«Я ні разу її ні в чому не звинувачував», – запевнив Луценко.

Водночас Генпрокурор нагадав: СБУ вважає, що завдяки розпорядженням Марушевської проводилось розмитнення з порушенням закону, а це, своєю чергою, призводило до збитків державі.

«Я сьогодні заслуховував процесуального керівника у цій справі і поки що не бачу доказів такої діяльності Марушевської», – заявив Луценко.

Генпрокурор відзначив, що він слідкує за діяльністю правоохоронних органів, у тому числі СБУ.

«Якщо вони покажуть факти, не залежно від того, що я з симпатією ставлюся до Марушевської, я підпишу підозру. Але зараз факти СБУ не переконують мене як процесуального керівника», – акцентував керівник наглядового органу.