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    Генпрокурор не бачить доказів незаконної діяльності Марушевської

    • Сьогодні, 04:59
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    екс-керівник Одеської митниці Юлія Марушевська
    екс-керівник Одеської митниці Юлія Марушевська

    За словами Луценка, заява Марушевської про те, що її обшукали – неправда

    Генеральна прокуратура проаналізувала розпорядження Юлії Марушевської, коли вона очолювала Одеську митницю. З них не випливає можливості, які вона нібито надала для заниження вартості, що приносило збитки до бюджету.

    Про таке заявив Генпрокурор у в ефірі програми HARD з Влащенко.

    За словами Луценка, заява Марушевської про те, що її обшукали – неправда, як і стаття у американській газеті.

    «Я ні разу її ні в чому не звинувачував», – запевнив Луценко.

    Водночас Генпрокурор нагадав: СБУ вважає, що завдяки розпорядженням Марушевської проводилось розмитнення з порушенням закону, а це, своєю чергою, призводило до збитків державі.

    «Я сьогодні заслуховував процесуального керівника у цій справі і поки що не бачу доказів такої діяльності Марушевської», – заявив Луценко.

    Генпрокурор відзначив, що він слідкує за діяльністю правоохоронних органів, у тому числі СБУ.

    «Якщо вони покажуть факти, не залежно від того, що я з симпатією ставлюся до Марушевської, я підпишу підозру. Але зараз факти СБУ не переконують мене як процесуального керівника», – акцентував керівник наглядового органу.

    прокуратура Генпрокурор СБУ
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