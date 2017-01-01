Генпрокурор не виключає висунення підозри «емоційному» нардепу Парасюку
- Сьогодні, 17:35
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За словами Луценка, підстави для висунення підозри щодо народного депутата Парасюка є давно
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив журналістам, що не виключає можливості висунення підозри позафракційному депутату Володимиру Парасюку.
«На жаль, підстави для подання щодо народного депутата Парасюка є давно», - сказав Луценко.
Також генпрокурор зазначив, що у нього були сподівання, що «людина достатньо емоційна... може себе взяти в руки, дисциплінувати, але, на жаль, Парасюк заходить кожен раз далі».
«З моєї точки зору, події, а власне, збройний напад на колишнього добровольця, а нині журналіста Дзиндзю, а також вчорашні силові дії щодо добровольців в лавах Національної гвардії переходять усі межі», - сказав генпрокурор.
Луценко зазначив, що не перераховуватиме усі випадки, але ці два зараз знаходяться в центрі уваги суспільства.
«Не буду приховувати того, що зараз вони знаходяться також в центрі уваги слідчих. Буквально сьогодні слідчі МВС, які порушили відповідні провадження і провели відповідні слідчі дії і у випадку Дзиндзі, і у випадку військовослужбовців Національної гвардії, зустрічаються із прокурорами. У разі, якщо буде достатньо підстав, справа перейде до Головного слідчого управління Генпрокуратури України, і це може призвести до висунення підозри народному депутата Парасюку», - сказав Луценко.
Як повідомлялося, сьогодні Аваков нагородив поліцейських, які побили Парасюка.
Раніше було оприлюднено відео нападу Парасюка на поліцейських.
Нагадаємо, 14 березня активісти блокади в районі Слов'янська на чолі з нардепом Володимиром Парасюком здійснили напад на працівників поліції та прорвалися через блокпост.
Внаслідок нападу постраждало семеро правоохоронців.
Пізніше Парасюк заявив про обстріл колони блокувальників краматорською поліцією.
За фактом інциденту з нападом учасників блокади під керівництвом Парасюка на поліцейських слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа» Кримінального кодексу України.