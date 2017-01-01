Генпрокурор не виключає висунення підозри «емоційному» нардепу Парасюку

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За словами Луценка, підстави для висунення підозри щодо народного депутата Парасюка є давно

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив журналістам, що не виключає можливості висунення підозри позафракційному депутату Володимиру Парасюку.

«На жаль, підстави для подання щодо народного депутата Парасюка є давно», - сказав Луценко.

Також генпрокурор зазначив, що у нього були сподівання, що «людина достатньо емоційна... може себе взяти в руки, дисциплінувати, але, на жаль, Парасюк заходить кожен раз далі».

«З моєї точки зору, події, а власне, збройний напад на колишнього добровольця, а нині журналіста Дзиндзю, а також вчорашні силові дії щодо добровольців в лавах Національної гвардії переходять усі межі», - сказав генпрокурор.

Луценко зазначив, що не перераховуватиме усі випадки, але ці два зараз знаходяться в центрі уваги суспільства.

«Не буду приховувати того, що зараз вони знаходяться також в центрі уваги слідчих. Буквально сьогодні слідчі МВС, які порушили відповідні провадження і провели відповідні слідчі дії і у випадку Дзиндзі, і у випадку військовослужбовців Національної гвардії, зустрічаються із прокурорами. У разі, якщо буде достатньо підстав, справа перейде до Головного слідчого управління Генпрокуратури України, і це може призвести до висунення підозри народному депутата Парасюку», - сказав Луценко.

Як повідомлялося, сьогодні Аваков нагородив поліцейських, які побили Парасюка.

Раніше було оприлюднено відео нападу Парасюка на поліцейських.

Нагадаємо, 14 березня активісти блокади в районі Слов'янська на чолі з нардепом Володимиром Парасюком здійснили напад на працівників поліції та прорвалися через блокпост.

Внаслідок нападу постраждало семеро правоохоронців.

Пізніше Парасюк заявив про обстріл колони блокувальників краматорською поліцією.

За фактом інциденту з нападом учасників блокади під керівництвом Парасюка на поліцейських слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа» Кримінального кодексу України.



