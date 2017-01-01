Генпрокурор оприлюднив застарілу інформацію про лист Януковича, — адвокат

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Янукович наполягає на особистому допиті слідчим Генеральної прокуратури за місцем його проживання в Ростові на Дону

На переконання адвоката Віктора Януковича Віталія Сердюка, генеральний прокурор України надав застарілу інформацію щодо листа, за яким колишній президент України запрошував російські війська. За його словами, Генпрокуратура отримала копію листа, який довгий час знаходився у відкритому доступі в Інтернеті, і не має ніяких сенсацій.

Про це адвокат колишнього президента України розповів в ефірі Громадського.

«Луценко оприлюднив повністю застарілу інформацію. Ще 28 листопада 2016 року було отримано відповідь Генпрокуратурою від Міністерства закордонних справ. Вони отримали ту копію листа, яка досить довгий час була в інтернеті. Тобто ніякої сенсації, ніяких нових матеріалів не отримано», — сказав Сердюк.

На його переконання, цей лист був наданий Генпрокуратурі не ООН, а Міністерством закордонних справ Росії.

«Був запит до Міністерства закордонних справ з проханням надати лист від 1 березня 2014 року. Лист був в наявності ще до цього генпрокурора, він був наданий повторно з боку МЗС», — зазначив адвокат.

Він також додав, що з приводу цього листа необхідно отримати свідчення Януковича

«Мій клієнт наполягає на особистому допиті слідчим Генеральної прокуратури за місцем його проживання в Ростові на Дону. Тобто слідчий має приїхати, взяти в нього покази і отримати всі відомості щодо обставин даного листа. Цього Генпрокуратура не робить», — підкреслив Сердюк.

Нагадаємо, військовий прокурор Руслан Кравченко заявив, що ГПУ не виключає пом’якшення покарання Януковичу у кримінальному провадженні про державну зраду, якщо підозрюваний і його захист допоможуть витребувати з Росії лист Януковича до президента Росії про введенння російських військ на територію України.

Раніше повідомлялося, що ГПУ обіцяє у січні передати справу Януковича до суду.