Генпрокурор: організатор вбивства журналіста Сергієнка був керівником охорони нардепа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Організатор вбивства журналіста Василя Сергієнка

Затриманий в 2014 році працював начальником охорони одного з народних депутатів

Чоловік, затриманий у вівторок, 16 травня, за підозрою у організації викрадення і вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка раніше працював керівником охорони одного з народних депутатів України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

«Затриманим є гр. Мельник В. А., який в 2014 р. працював начальником охорони одного з народних депутатів, а після затримання виконавців убивства тривалий час переховувався від слідства і перебував у розшуку», - повідомив Луценко.

Як повідомляв «Главком», у вівторок голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив про затримання організатора вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка. Для проведення подальших слідчих дій зловмисника доставлено до Головного управління Національної поліції України в Черкаській області.

Нагадаємо, що у квітні 2014 року до поліції звернулась мати черкаського журналіста Василя Сергієнка і повідомила, що невідомі особи, застосувавши фізичну силу, примусово посадили її сина до автомобіля і вивезли в невідомому напрямку.

Згодом Сергієнка знайшли закатованим у лісі в Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Оперативники провели комплекс оперативних заходів. 11 квітня 2017 року поліція затримала зловмисника, причетного до вбивства журналіста. Ще один із підозрюваних у вбивстві журналіста Сергієнко був затриманий правоохоронцями 11 липня 2015 року й рішенням суду взято під варту.