Генпрокурор США дасть письмові пояснення щодо контактів з Росією

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Сешнс заявив 2 березня, що він зустрівся з Кисляком за два місяці до виборів в Сенаті

Генпрокурор Сполучених Штатів Америки Джефф Сешнс надасть письмове пояснення про свої контакти з послом Росії під час президентської кампанії минулого року.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Планується, що 6 березня Сешнс представить свої пояснення Сенату, а також відповість на запитання представників Демократичної партії, які зажадали дізнатися, чому міністр не згадував про дві свої зустрічі з російським послом Сергієм Кисляком під час слухань щодо затвердження своєї кандидатури на нинішню посаду.

Сешнс заявив 2 березня, що він зустрівся з Кисляком за два місяці до виборів в Сенаті, а також на заході з іншими послами під час національного з’їзду Республіканської партії, проте що саме обговорювалося, Сешнс не розкрив.

Він погодився письмово відповісти на питання з цього приводу, коли 9 конгресменів-демократів звернулися до Сенату із закликом відкликати Сешнса з посади, хоча рішення про відкликання так не було прийнято.