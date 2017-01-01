Генпрокурор США закликав піти у відставку всіх федеральних прокурорів часів Обами

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Джефф Сешнс

Жодна президентська адміністрація до Трампа не зміщувала всіх прокурорів одночасно

Генпрокурор США Джефф Сешнс звернувся з проханням подати у відставку до 46 федеральних прокурорів, які були призначені адміністрацією Барака Обами.

Про це повідомила прес-служба Мін'юсту США, повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, пропозиція було направлена прокурору Манхеттена Прииту Бхарара, який, як досі вважалося, домовився про збереження своєї посади з президентом США Дональдом Трампом. Ще 30 листопада Бхарара зустрічався з Трампом в Trump Tower, після чого повідомив журналістам, що це була «гарна зустріч» і він залишається на посаді, йдеться у повідомленні.

У США, посада прокурора – політична, тому рішення Мін'юсту можна було б розцінювати як звичайну практику. Однак, ще ні одна президентська адміністрація до Трампа не зміщувала всіх американських прокурорів одночасно, відзначило агентство.

«Главком» також повідомляв, що юристи в США подали позов проти генпрокурора Джеффа Сешнса за те, що в комітеті сенату Конгресу він приховав «зв'язки з російським урядом».

Джерело: 112 Україна