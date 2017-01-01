Генпрокурор виключив загальну амністію для бойовиків на Донбасі

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Луценко стверджує, що амністію в Україні можуть надавати лише в індивідуальному порядку

На Донбасі не може бути загальної амністії, кожен випадок має розглядатися окремо. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю німецькому виданню Bild, передає «112 Україна».



«Амністія в Україні може бути надана тільки в індивідуальному порядку», - сказав він.



«Згідно з українським законодавством, вбивства, тортури, зґвалтування, нанесення тяжких тілесних ушкоджень і викрадення не передбачають можливість амністії. Якщо цей пункт Мінських угод повинен бути реалізований, ми будемо розглядати запит кожної людини, яка хоче бути амністованою. Якщо суд визначить, що людина не здійснювала перераховані злочини, її можуть помилувати», - підкреслив Луценко.

Раніше глава Моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер заявила, що Мінський переговорний процес або будь-які інші домовленості не повинні привести до амністії винних у навмисних вбивствах і злочинах проти людства, які відбулися в Україні під час збройного конфлікту.

Як повідомлялося, за словами Генпрокурора Юрія Луценка, убивця екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова, колишній нацгвардієць Павло Паршов, 6 березня перебував на території окупованого Донбасу і мав контакти з проросійськими бойовиками.