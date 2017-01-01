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    Генпрокурори 16 американських штатів засудили міграційний указ Трампа

    • Сьогодні, 01:20
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    Генпрокурори підтримали рішення суддів, які частково заблокували дію указу Трампа

    Генеральні прокурори 16 американських штатів розкритикували розпорядження Дональда Трампа про посилення імміграційної політики.

    «Ми засуджуємо неконституційний, антиамериканський і протизаконний указ президента США», - йдеться в їх спільній заяві.

    Автори заяви мають намір подбати про те, щоб федеральний уряд «дотримувався конституцію, поважав історію США як нації іммігрантів і не робив будь-кого мішенню через походження чи віросповідання».

    Генпрокурори підтримали рішення суддів, які частково заблокували дію указу Трампа.

    Вони зазначили, що сподіваються на остаточне скасування указу судами, а в нинішніх умовах пообіцяли працювати над тим, щоб якомога менше людей постраждали від сформованої ситуації.

    Заяву підписали представники штатів Вашингтон, Каліфорнія, Коннектикут, Гаваї, Іллінойс, Айова, Мен, Меріленд, Массачусетс, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон, Пенсільванія, Вермонт, Вірджинія, а також округу Колумбія.

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