Генпрокурори 16 американських штатів засудили міграційний указ Трампа

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Генпрокурори підтримали рішення суддів, які частково заблокували дію указу Трампа

Генеральні прокурори 16 американських штатів розкритикували розпорядження Дональда Трампа про посилення імміграційної політики.

«Ми засуджуємо неконституційний, антиамериканський і протизаконний указ президента США», - йдеться в їх спільній заяві.

Автори заяви мають намір подбати про те, щоб федеральний уряд «дотримувався конституцію, поважав історію США як нації іммігрантів і не робив будь-кого мішенню через походження чи віросповідання».

Генпрокурори підтримали рішення суддів, які частково заблокували дію указу Трампа.

Вони зазначили, що сподіваються на остаточне скасування указу судами, а в нинішніх умовах пообіцяли працювати над тим, щоб якомога менше людей постраждали від сформованої ситуації.

Заяву підписали представники штатів Вашингтон, Каліфорнія, Коннектикут, Гаваї, Іллінойс, Айова, Мен, Меріленд, Массачусетс, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон, Пенсільванія, Вермонт, Вірджинія, а також округу Колумбія.