Генпрокурори трьох штатів США підтримали позов проти міграційного указу Трампа

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На думку генпрокурорів, указ Трампа суперечить конституції

Генеральні прокурори трьох американських штатів приєдналися до позову проти міграційного указу президента США Дональда Трампа, повідомляє Associated Press.

Відзначається, що мова йде про генпрокурора штату Нью-Йорк Еріка Шнайдермана, а також про генпрокурора штату Массачусетс Море Хілі і штату Вашингтон Боба Фергюсона.

На думку генпрокурорів, указ Трампа суперечить конституції і є незаконним.

Як відомо, Дональд Трамп у п'ятницю підписав «антимігрантський» указ, згідно з яким Держдеп зобов'язується на 120 днів зупинити дію програми для мігрантів Refugee Admissions Program, яка поширюється на всі країни.

Крім того, указ на термін 90 днів припиняє видачу дозволів на імміграцію в США жителям країн, «причетних до тероризму» - Сирії, Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану і Лівії. Сьогодні стало відомо, що мешканці семи вищевказаних мусульманських країн не зможуть в’їхати в США навіть з Green Card.