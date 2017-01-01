Генсек НАТО хоче діалогу з Росією

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Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг виступає за конструктивніші відносини з Росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час Мюнхенської конференції з безпеки планує обговорити з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим питання передбачуваності та зменшення ризиків під час військової активності. Про це Столтенберг повідомив сьогодні перед Мюнхенською міжнародною конференцією з безпеки.

«Я виступаю за діалог з Росією, і НАТО шукає цей діалог, конструктивніших відносин з Росією. Росія - наш найбільший сусід, й особливо в часи посилення військової діяльності, я переконаний, нам потрібен діалог. Особливо необхідно наголосити на необхідності передбачуваності, прозорості, зменшенні ризиків, щоб запобігти нещасним випадкам та знизити напругу», - заявив генсек Альянсу.

При цьому Столтенберг наголосив, що Мюнхенська конференція надає «платформу для такої взаємодії».