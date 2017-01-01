Генсек НАТО: Ми вже надали Україні 35 млн євро допомоги

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Україна-НАТО

НАТО продовжує надавати практичну і політичну підтримку Україні, заявив Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що через 6 трастових фондів Альянс вже надав Україні 35 млн євро практичної допомоги і навчив 2 тис. українських військовослужбовців. Про це він сказав на прес-конференції за результатами засідання Ради НАТО в Брюсселі.

«НАТО продовжує надавати практичну і політичну підтримку Україні. Через 6 трастових фондів ми вже надали 35 млн євро і надали тренування і консультації приблизно 2 тис. представникам Збройних сил: цивільним і військовим», - сказав Столтенберг.

Він також поінформував, що в п'ятницю в Харкові шляхом реалізації трастового фонду медичної реабілітації був відкритий центр реабілітації, який надає допомогу пораненим військовим.

Столтенберг повідомив, що низка союзників Альянсу під час засідання Ради НАТО в п'ятницю заявили про намір надати Україні допомогу для ліквідації наслідків пожежі на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні комісії Україна-НАТО Столтенберг підтвердив підтримку України, знову заявив про невизнання анексії Криму Росією та назвав її дії стосовно України агресивними

Джерело: Українські новини