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    Генсек НАТО привітав жінок з 8 Березня

    • Сьогодні, 14:40
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    Єнс Столтенберг
    Єнс Столтенберг

    Мир і безпека – не тільки чоловіча справа, переконаний Столтенберг

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав жінок із Міжнародним жіночим днем 8 березня. Про це повідомляє у своєму Twitter речниця НАТО Оана Лунгеску.


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    «Мир і безпека – не тільки чоловіча справа. Журналісти разом з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом», – йдеться у повідомленні, присвяченому всесвітній кампанії на честь Міжнародного жіночого дня, темою якої став заклик BeBoldForChange, тобто заклик змінювати світ на користь рівних можливостей.

    НАТО свята соціум
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