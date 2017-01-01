Генсек НАТО привітав жінок з 8 Березня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єнс Столтенберг

Мир і безпека – не тільки чоловіча справа, переконаний Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав жінок із Міжнародним жіночим днем 8 березня. Про це повідомляє у своєму Twitter речниця НАТО Оана Лунгеску.





«Мир і безпека – не тільки чоловіча справа. Журналісти разом з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом», – йдеться у повідомленні, присвяченому всесвітній кампанії на честь Міжнародного жіночого дня, темою якої став заклик BeBoldForChange, тобто заклик змінювати світ на користь рівних можливостей.