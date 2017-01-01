Генсек НАТО шокований нападом на парламент Македонії
- Сьогодні, 12:08
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Єнс Столтенберг закликав усі сторони до діалогу
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вражений нападом протестувальників на будівлю парламенту Македонії 27 квітня. Про це він написав у Twitter, повідомляє «Главком».
«Шокований нападом на парламент у Скоп'є. Всі сторони повинні поважати демократичний процес і вести діалог, а не чинити насильство», – заявив Столтенберг.
Нагадаємо, у четвер, 27 квітня, демонстранти, багато з яких – прихильники колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвські, прорвали кордони поліції та увірвалися до будівлі парламенту після того, як соціал-демократи та партії, що представляють албанську нацменшину, обрали нового голову парламенту – етнічного албанця Талата Джафері. Під час сутичок у парламенті було поранено лідера соціал-демократів Зорана Заєва і кількох його однопартійців. Загалом біля будівлі парламенту та всередині було поранено 77 осіб, серед поранених – 22 поліцейських та троє македонських депутатів.
Згодом президент Македонії Гьорге Іванов виступив зі телезверненням, у якому закликав до спокою і «зваженої та відповідальної поведінки». Прояви насильства під час протестів засудили в Європейському союзі.
В ООН заявили, що насильство щодо обраних представників народу, подібне до нападів на депутатів у парламенті Македонії, є неприпустимим.