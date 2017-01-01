Генсек НАТО виключає втручання Альянсу у можливий конфлікт США і КНДР

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За словами Єнса Столтенберга, ніякої ролі НАТО щодо Північної Кореї не бачать і у Білому домі

Будь-яке втручання Північноатлантичного альянсу (НАТО) в можливий конфлікт між Сполученими Штатами та Північною Корею виключене. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, фрагменти якого оприлюднені в суботу, 29 квітня.

«Минулого тижня я провів чотири години у Білому домі й можу запевнити, що не було жодних дебатів про роль НАТО щодо Північної Кореї», - наводить слова Столтенберга видання.

Водночас він закинув керівництву КНДР дестабілізацію всього регіону. На тлі цього Столтенберг заявив, що НАТО «засуджує» постійні порушення Північною Кореєю резолюцій Ради Безпеки ООН, які стосуються ядерної та ракетної програм Пхеньяна.

Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав світову спільноту різко збільшити тиск на Північну Корею, відзначивши, що нездатність зробити це може бути «катастрофічною». Також він зазначив, що США готові вжити військові дії проти режиму Кім Чен Ина, якщо «це буде необхідно».

Джерело: Deutsche Welle