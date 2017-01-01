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    Генсек НАТО заговорив про важливість діалогу з Росією

    • Сьогодні, 04:30
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    Єнс Столтенберг
    Єнс Столтенберг

    Столтенберг виступив за підтримку військових та політичних контактів НАТО і Росії

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в періоди підвищеної напруженості діалог Росії і Північноатлантичного альянсу є особливо важливим. Про це повідомляє Reuters.

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    «Під час зростання напруженості ще більш важливо, щоб ми говорили один з одним і підтримували відкритими лінії для військових і політичних контактів», - сказав генсек НАТО після зустрічі представників міжнародної коаліції по боротьбі з терористичним угрупуванням «Ісламська держава».

    Столтенберг також заявив, що глава військового комітету НАТО Петр Павел нещодавно провів телефонні переговори з російським начальником Генштабу Валерієм Герасимовим, що стало першим подібним контактом за останні два роки.

    Як повідомляв «Главком», в середу Верховна Рада закликала США надати Україні статус основного союзника поза НАТО

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