Генсек ОБСЄ обговорить конфлікт на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Вести Ламберто Заньєр

Ламберто Заньєр приїде в Москву 24-27 квітня

Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ламберто Заньєр в рамках візиту до столиці Російської Федерації обговорить з главою Міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим роботу ОБСЄ по сприянню вирішенню конфлікту на Донбасі. Про це повідомили в прес-службі МЗС РФ.

«Уважно стежимо за діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Спільно з Генсекретарем маємо намір розглянути можливі заходи щодо підвищення її ефективності в рамках чинного мандата», - заявили в МЗС.

Згідно з інформацією відомства, Ламберто Заньєр приїде в Москву 24-27 квітня 2017 року, в рамках візиту він візьме участь в Московській конференції з міжнародної безпеки. Переговори з Сергієм Лавровим заплановані на 25 квітня.

Як повідомляв «Главком», ОБСЄ зафіксувала зниження рівня насильства на Донбасі на 20%.