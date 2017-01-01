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    Генсек ОБСЄ обговорить конфлікт на Донбасі

    • Сьогодні, 13:21
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    Ламберто Заньєр
    Фото: Вести
    Ламберто Заньєр

    Ламберто Заньєр приїде в Москву 24-27 квітня

     Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ламберто Заньєр в рамках візиту до столиці Російської Федерації обговорить з главою Міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим роботу ОБСЄ по сприянню вирішенню конфлікту на Донбасі. Про це повідомилив прес-службі МЗС РФ.

    «Уважно стежимо за діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Спільно з Генсекретарем маємо намір розглянути можливі заходи щодо підвищення її ефективності в рамках чинного мандата», - заявили в МЗС.

     Згідно з інформацією відомства, Ламберто Заньєр приїде в Москву 24-27 квітня 2017 року, в рамках візиту він візьме участь в Московській конференції з міжнародної безпеки. Переговори з Сергієм Лавровим заплановані на 25 квітня.

    Як повідомляв «Главком», ОБСЄ зафіксувала зниження рівня насильства на Донбасі на 20%.

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