Генсек ОБСЄ обговорить конфлікт на Донбасі
- Сьогодні, 13:21
-
Розсилка
Фото: Вести
Ламберто Заньєр
Ламберто Заньєр приїде в Москву 24-27 квітняГенеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ламберто Заньєр в рамках візиту до столиці Російської Федерації обговорить з главою Міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим роботу ОБСЄ по сприянню вирішенню конфлікту на Донбасі. Про це повідомилив прес-службі МЗС РФ.
«Уважно стежимо за діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Спільно з Генсекретарем маємо намір розглянути можливі заходи щодо підвищення її ефективності в рамках чинного мандата», - заявили в МЗС.
Згідно з інформацією відомства, Ламберто Заньєр приїде в Москву 24-27 квітня 2017 року, в рамках візиту він візьме участь в Московській конференції з міжнародної безпеки. Переговори з Сергієм Лавровим заплановані на 25 квітня.
Як повідомляв «Главком», ОБСЄ зафіксувала зниження рівня насильства на Донбасі на 20%.