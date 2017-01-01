Генсек ОБСЄ поїхав до Москви: хоче обговорити з Лавровим конфлікт в Україні

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Ламберто Заньєр

Директор центру із запобігання конфліктам секретаріату ОБСЄ Марсель Пешко (Словаччина) також відвідає прикордонні переходи «Донецьк» і «Гуково» на російсько-українському кордоні в Ростовській області

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр відвідає Москву найближчими днями, де зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і зокрема обговорить питання щодо «сприяння вирішенню» конфлікту в Україні, передає прес-служба МЗС РФ.

«Під час переговорів С.Лавров і Л.Заньєр обговорять роботу ОБСЄ щодо сприяння вирішенню українського конфлікту», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російська сторона спільно з Генсеком ОБСЄ має намір розглянути можливі заходи щодо «підвищення ефективності» спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні в рамках чинного мандата.

Вказано також, що директор центру із запобігання конфліктам секретаріату ОБСЄ Марсель Пешко (Словаччина), який супроводжує Генсека в поїздці, відвідає прикордонні переходи «Донецьк» і «Гуково» на російсько-українському кордоні в Ростовській області, де розміщена група спостерігачів ОБСЄ.

Візит Заньєра до РФ відбудеться після підриву автомобіля СММ ОБСЄ на Луганщині, внаслідок чого загинув один член місії, ще двоє отримали поранення.