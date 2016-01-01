Генсек ООН хоче зустрітися з Трампом після його різких висловлювань

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Антоніу Ґутерріш

Ґутерріш заявив, що хоче зустрітися з Трампом після риторики про серйозні зміни в ООН

Новий генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що хоче зустрітися з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Ґутерріш, який змінить нинішнього очільника ООН Пан Ґі Муна з 1 січня, висловив такий намір після риторики Трампа про серйозні зміни в глобальній організації.

Новий генсек ООН запевнив, що хоче «налагодити конструктивний діалог» з Трампом якомога швидше.

«Це, звичайно, в моїх інтересах, щоб якомога швидше відвідати його. Сполучені Штати не тільки головний донор Організації Об'єднаних Націй, але один з основних елементів у його діях», - зазначив Ґутерріш.

Дональд Трамп 28 грудня заявив, що використовуватиме важелі американського фінансування ООН з метою змін в організації. Водночас про які саме зміни йдеться Трамп не уточнив.

«ООН має такий величезний потенціал, але він не використовується. Коли ви бачили, щоб ООН вирішувала якісь проблеми? Вони цього не роблять. Вони створюють проблеми», - сказав Трамп.

Він додав, що якщо організація не використовує свій потенціал, то це «марна трата часу і грошей».