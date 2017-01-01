Генсек ООН привітав пасхальне перемир'я на Донбасі

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Гутерріш висловив стурбованість становищем мирних жителів Донбасу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав припинення бойових дій на сході України з 1 квітня.

Він також закликав сторони конфлікту «повністю слідувати» взятим на себе зобов'язанням.

«Генеральний секретар вітає оголошену тристоронньою Контактною групою нову угоду щодо повного дотримання режиму припинення вогню і відведення важких озброєнь відповідно до мінських домовленостей до 1 квітня і роз'єднання сил і військової техніки в Станиці Луганській до 6 квітня», - йдеться в комюніке.

Крім того, Гутерріш висловив стурбованість становищем мирних жителів Донбасу і висловив надію, що «режим тиші» дозволить домогтися прогресу у врегулюванні питань безпеки.

Нагадаємо, 29 березня у Мінську домовилися про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

«Напередодні великодніх свят Тристороння контактна група привітала рішучість усіх учасників Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню, яке набуде чинності з 1 квітня 2017 року. Крім того, з 1 квітня до поминальних днів заплановано істотне прискорення процедури перетину лінії зіткнення на КПВВ, зокрема планується продовжити роботу пунктів перетину в ранкові та вечірні години», – зазначила прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

У Міноборони заявили, що Україна готова до виконання домовленостей про припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня.

Джерело: ТАСС