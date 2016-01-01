Генсек ООН привітав угоду про режим перемир'я на Донбасі

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«Режим тиші» повинен початися 24 грудня в 00.00

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун привітав досягнуту угоду про припинення вогню сторонами конфлікту на сході України з 24 грудня, заявив його офіційний представник Стефан Дюжаррік, передає РІА «Новини».

«Генеральний секретар вітає такий розвиток подій і сподівається, що це призведе до кінця смертоносного насильства вздовж контактної лінії на сході України», - сказав він.

Він також зазначив, що генсек очікує, що всі сторони конфлікту будуть дотримуватися взятих на себе зобов'язань для того, щоб відновити спокій.

Як повідомлялося, 21 грудня Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на сході України закликала до повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі