Генсек ООН стурбований можливим початком конфлікту в Лівії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттеріш

Бойовики «Ісламської держави» більше не контролюють лівійські території

Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттеріш висловив стурбованість можливим відновленням конфлікту в Лівії, повідомляє Associated Press.

За його словами, передумови до відновлення повномасштабного конфлікту створює наявність в країні збройні угруповання, які конфліктують один з одним.

Крім того, за словами Гуттеріша, бойовики «Ісламської держави» більше не контролюють лівійські території, однак беруть участь у нападах в різних регіонах країни.

Генсек ООН закликав сторони конфлікту об'єднатися для вирішення політичної кризи.