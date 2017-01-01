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    Генсек ООН стурбований можливим початком конфлікту в Лівії

    • Сьогодні, 07:32
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    Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттеріш&nbsp;
    Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттеріш 

    Бойовики «Ісламської держави» більше не контролюють лівійські території

    Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттеріш висловив стурбованість можливим відновленням конфлікту в Лівії, повідомляє Associated Press.

    За його словами, передумови до відновлення повномасштабного конфлікту створює наявність в країні збройні угруповання, які конфліктують один з одним.

    Крім того, за словами Гуттеріша, бойовики «Ісламської держави» більше не контролюють лівійські території, однак беруть участь у нападах в різних регіонах країни.

    Генсек ООН закликав сторони конфлікту об'єднатися для вирішення політичної кризи.

    ООН Генсек ООН
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