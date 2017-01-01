Генсек ООН стурбований можливим початком конфлікту в Лівії
- Сьогодні, 07:32
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Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттеріш
Бойовики «Ісламської держави» більше не контролюють лівійські території
Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттеріш висловив стурбованість можливим відновленням конфлікту в Лівії, повідомляє Associated Press.
За його словами, передумови до відновлення повномасштабного конфлікту створює наявність в країні збройні угруповання, які конфліктують один з одним.
Крім того, за словами Гуттеріша, бойовики «Ісламської держави» більше не контролюють лівійські території, однак беруть участь у нападах в різних регіонах країни.
Генсек ООН закликав сторони конфлікту об'єднатися для вирішення політичної кризи.