Генсек ООН закликав народи країн боротися за мир

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Дев'ятий генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Він закликав мешканців планети дати разом з ним «загальну новорічну обіцянку»

Дев'ятий генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив 1 січня з першим посланням до міжнародного співтовариства, закликавши уряди і народи країн у новому році боротися за мир і налагоджувати діалог, незважаючи на політичні розбіжності.

У заяві Гутерріш зізнався, що в перший день перебування на посаді адміністративного глави ООН у нього на душі неспокійно, і його мучить питання, як допомогти мільйонам людей, які стали заручниками збройних конфліктів, кінця яким не видно. За його словами, «в цих війнах немає переможців = є тільки переможені».

«Трильйони доларів витрачаються на знищення соціальної і економічної бази, розкручуючи тим самим спіраль недовіри і страху, і це порочне коло може зберігатися на протязі декількох поколінь. Дестабілізується ситуація у цілих регіонах, і нікого не обходить стороною нова загроза глобального тероризму», - констатував колишній португальський прем’єр.

Він закликав мешканців планети дати разом з ним «загальну новорічну обіцянку».

«Давайте поставимо у главу кута досягнення миру. Нехай 2017 рік стане для всіх нас - простих громадян, урядів, керівників - роком боротьби за подолання наших розбіжностей. Давайте проявляти солідарність і співчуття у повсякденному житті і налагоджувати діалог на основі шанобливого ставлення один до одного, незважаючи на відмінності в політичних підходах», - заявив Гутерріш.

Антоніу Гутерріш також закликав припинити вогонь на полях битв, а також домагатися врегулювання конфліктів за столом переговорів.

«Світ повинен бути нашою метою, нашим дороговказом. Я звертаюся до всіх вас із закликом взяти разом зі мною зобов’язання боротися за мир - сьогодні і щодня. Нехай 2017 рік стане роком миру», - підкреслив він.