Генштаб планує одну хвилю призову офіцерів запасу

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Офіцери запасу

За словами представника Генштабу, призов планують здійснити вже у червні

Генеральний штаб Збройних сил України наразі планує одну хвилю призову офіцерів запасу у 2017 році, за рахунок якого очікується, зокрема, й доукомплектація бойових частин.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» сказав Марк Андрусяк – начальник управління кадрового забезпечення офіцерським складом Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України.

За словами Андрусяка, проходження офіцерами запасу служби у зоні бойових дій буде тільки добровільним і після укладення відповідного контракту.

«Офіцерів запасу призивають для того, щоби покрити певний некомплект у небойових військових частинах і за рахунок цього здійснити переміщення на первинні посади офіцерів за контрактом у бойові військові частини», – зазначив представник Генштабу.

Андрусяк додав, що призов буде рівномірним по регіонах. За словами представника Генштабу, призов планують здійснити вже у червні.

«На сьогодні міністром оборони підписано наказ. Зараз цей наказ перебуває на державній реєстрації в Міністерстві юстиції. Я так прогнозую, що найближчим часом цей наказ буде зареєстровано і Генштаб планує вже протягом червня здійснити такий призов», – пояснив він.

Як повідомляв «Главком», 30 травня міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про призов на військову службу офіцерів запасу, що набуде чинності після візування Міністерством юстиції.

Офіцери запасу, які вже проходили військову службу, не підпадатимуть під призов згідно з наказом міністра оборони.