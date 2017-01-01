Геращенко дала поради, як боротися з хабарами на пунктах пропуску



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прикордонники повинні не тільки відмовитися від хабара, а й зафіксувати у своїй базі того, хто пропонував гроші

Щоб зупинити зловживання і корупцію на контрольних пунктах в'їзду/виїзду (КПВВ) силовикам важливо не тільки не брати хабарі, а й домогтися, щоб їх не пропонували.

Про це ввечері у четвер на брифінгу в Краматорську заявила перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, яка під час поїздки в Донецький регіон побувала на КПВВ у Майорському.

«Ми велику увагу сьогодні приділили питанню можливих зловживань чи коррупції на КПВВ. Ходять чутки, а можливо, це не чутки, що можна там купити місце за 200 грівень і пройти без черги або проїхаті на машині за 200 гривень. В таких історіях дуже важливо зупиняти такі речі, щоб прикордонники і фіскали не тільки не брали 200 гривень, а й щоб їм і не пропонували їх», - сказала Геращенко.

Вона пояснила, що прикордонники повинні не тільки відмовитися від хабара, а й зафіксувати у своїй базі того, хто пропонував гроші, передати дані в поліцію, щоб потім оформити відповідне адміністративне правопорушення. За словами Геращенко, сьогодні є такі скарги від простих громадян, але «немає жодного рішення суду про таке адміністративне правопорушення», а поки не буде рішення судів і штрафів, зупинити корупцію тут складно.

Як відомо, перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, народний депутат Марія Іонова та міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш 12 і 13 січня перебувають на Донбасі. Під час робочої поїздки заплановано проведення моніторингу ефективності використання бюджетних коштів на відновлення інфраструктурних об'єктів.