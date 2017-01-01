  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Геращенко дала поради, як боротися з хабарами на пунктах пропуску

    • Сьогодні, 11:25
    • Розсилка

    Прикордонники повинні не тільки відмовитися від хабара, а й зафіксувати у своїй базі того, хто пропонував гроші

    Щоб зупинити зловживання і корупцію на контрольних пунктах в'їзду/виїзду (КПВВ) силовикам важливо не тільки не брати хабарі, а й домогтися, щоб їх не пропонували.

    Про це ввечері у четвер на брифінгу в Краматорську заявила перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, яка під час поїздки в Донецький регіон побувала на КПВВ у Майорському.

    «Ми велику увагу сьогодні приділили питанню можливих зловживань чи коррупції на КПВВ. Ходять чутки, а можливо, це не чутки, що можна там купити місце за 200 грівень і пройти без черги або проїхаті на машині за 200 гривень. В таких історіях дуже важливо зупиняти такі речі, щоб прикордонники і фіскали не тільки не брали 200 гривень, а й щоб їм і не пропонували їх», - сказала Геращенко.

    Вона пояснила, що прикордонники повинні не тільки відмовитися від хабара, а й зафіксувати у своїй базі того, хто пропонував гроші, передати дані в поліцію, щоб потім оформити відповідне адміністративне правопорушення. За словами Геращенко, сьогодні є такі скарги від простих громадян, але «немає жодного рішення суду про таке адміністративне правопорушення», а поки не буде рішення судів і штрафів, зупинити корупцію тут складно.

    Як відомо, перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, народний депутат Марія Іонова та міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш 12 і 13 січня  перебувають на Донбасі. Під час робочої поїздки заплановано проведення моніторингу ефективності використання бюджетних коштів на відновлення інфраструктурних об'єктів.

    Читайте також
    Ірина Геращенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ