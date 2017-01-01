Геращенко каже, що його намагались убити терористи «ДНР»

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Нардеп переконаний, що у замаху на нього брали участь бойовики «ДНР»

Народний депутат Антон Геращенко сьогодні на брифінгу заявив, що у замаху на нього брали участь колишні терористи з «15 інтербригади «ДНР», яку українські збройні сили розгромили під Мар'їнкою ще у 2015 році.

«Коли вони (терористи) опинились в СІЗО в Рівному і зрозуміли, що навколо дуже патріотично налаштовані люди, вони вирішили співпрацювати зі слідством і розповіли, що після розгрому «інтербригади» їх зібрали, вивезли в Підмосков’я, запропонувавши їм повернутись в Україну з родинами і сприяти дестабілізації ситуації в державі - красти, грабувати і так дал», - сказав Геращенко.

Нардеп додав, що зв’язки цих терористів із ФСБ задокументовані. «Для всіх завдань вибирали громадян України, раніше судимих , з проросійськими настроями», - зазначив він.

Як повідомлялось, радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що обставини планування і організації замаху на вбивство народного депутата України Антона Геращенка ідентичні підготовці й здійсненню теракту проти Павла Шеремета. Сам Геращенко стверджує, що слідчі впевнені у цьому на 99,9%.

Нагадаємо, 21 січня глава СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники СБУ запобігли вбивству громадського діяча, народного депутата України.