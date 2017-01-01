Геращенко назвав розмір зарплати міністра, щоб подолати корупцію

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Геращенко вважає, що зарплата міністра повинна бути в районі 100 тис. грн

Заробітні плати державних службовців в Україні повинні бути на порядок вище тих, що встановлені в даний час. Таку думку у "Вечірньому праймі" на «112 Україна» висловив нардеп Антон Геращенко.

«Я вважаю, що мало (поточний рівень зарплат, - ред.). Вважаю, що наші громадяни повинні розуміти, що заробітна плата прем'єр-міністра у розмірі тисяча доларів – це просто фейк. І зарплата держслужбовця повинна бути досить висока, щоб могли приходити на роботу професіонали, юристи, економісти, фахівці, які працювали б, не отримуючи зарплату в конвертах або придумуючи собі де, звідки, з кого взяти хабара, а які б попрацювали на зарплату. Іншого шляху просто не існує», - переконаний він.

Геращенко також назвав оптимальну, на його думку, зарплату для міністра.

«Я вважаю, що зарплата міністра повинна бути в районі 100 тис. грн. Це хоча б якось відповідало загальному рівню ситуації в Україні», - вважає нардеп.