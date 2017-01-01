Геращенко: переговори в «нормандському форматі» та «мінський процес» призупинені

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Фото: 112 канал Ірина Геращенко

Ірина Геращенко пояснила, хто використовує вибори в Німеччині і Франції для затягування врегулювання ситуації на Донбасі

Переговори в «нормандському форматі» (Україна, Німеччина, Франція, Росія) і «мінський процес» фактично припинені через майбутні вибори у Німеччині у вересні і президентські вибори у Франції в травні. Про це на своїй сторінці у Facebook заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко, передає «Главком».

«Німеччина входить у період виборів, які відбудуться у вересні. У Франції буде в найближчі місяці тільки формуватися новий кабінет новообраного Президента і їм буде не до зовнішньої політики, принаймні, не до Донбасу. В США так само ще тільки формуються структури, які відповідають за певні напрямки зовнішньої політики. Путін все це використовує, бо "нормандський формат", фактично, поставлений на певну паузу, і це безпосередньо впливає на мінський формат, похідний від нормандського», - зазначила вона.

Геращенко підкреслила, що таким чином питання, які ТКГ намагається вирішувати в Мінську, схоже, поки залишаться заблокованими.