Геращенко пояснила, що саме мала на увазі під «невизнанням» звіту ОБСЄ щодо виборів у Дердждуму РФ

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Ірина Геращенко

Геращенко закликала поліпшити стандарти моніторингу місії ОБСЄ

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко прокоментувала власну заяву стосовно звіту ОБСЄ/БДІПЛ щодо виборів до Дердждуми РФ, коли висловила прохання її не визнавати. Так, за словами Геращенко, ЗМІ дещо неточно виклали її позицію відносно звіту, і, на жаль, у країн – членів ОБСЄ немає механізму не визнати цей звіт.

«З вимогою, що цей звіт має бути визнано таким, що не відповідає дійсності, адже немає жодної європейської країни, яка визнала анексію Криму. Через такі звіти відбувається повзуча спроба визнати анексію Криму», – цитували деякі ЗМІ Геращенко.

«У країн – членів ОБСЄ немає механізму не визнати цей звіт, на жаль, але ми маємо звернути увагу всіх країн – учасниць ОБСЄ на неприпустимість ігнорування факту незаконного голосування на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також закликати ОБСЄ/БДІПЛ негайно розробити нові стандарти реагування та оцінювання викликів для виборчих стандартів, пов’язаних із агресивними діями одних держав на території інших», – роз’яснила свою позицію перший віце-спікер.

За словами Геращенко, серйозне занепокоєння у цьому звіті щодо виборів до Держдуми викликає те, що там вказано: кількісний склад Державної думи Російської Федерації включає «чотирьох депутатів від виборчих округів, сформованих на території кримського півострова, де ОБСЄ не проводила спостереження».

«Вважаю, що ВР має прийняти заяву до країн – членів ОБСЄ із закликом звернути увагу на цей звіт і ті недоречності, що в ньому закладені, звернути увагу на необхідність негайного вдосконалення стандартів моніторингу», – зазначила вона.

Також Ірина Геращенко зазначила, що у звіті немає оцінки фактів грубого порушення прав людини в Криму, яких силоміць паспортизували і надали їм російське громадянство, та ігнорується факт окупації Криму Росією, а грубе нехтування міжнародним правом сором'язливо називають «відсутністю консенсусу» у питаннях статусу Криму.