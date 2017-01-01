Геращенко пояснив, чому не коментує питання особистої безпеки

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Геращенко відмовився коментувати питання особистої безпеки в майбутньому в зв’язку з нещодавнім викриттям замаху на його життя

Народний депутат Антон Геращенко в ефірі «Вечірнього прайму» відмовився коментувати, чи подбав він про безпеку своєї особисто і власної сім’ї в майбутньому в зв’язку з нещодавнім викриттям замаху на його життя.

«За порадою експерта СБУ, я не коментую питання моєї безпеки і членів моєї сім’ї. Прошу до цього поставитися з розумінням», — сказав він.

Зазначимо, що глава СБУ Василь Грицак на запитання журналістів про подальшу загрозу депутату Геращенку, сказав, що він не може гарантувати, що таких загроз не буде надалі.

Нагадаємо, 21 січня глава СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники СБУ запобігли вбивству громадського діяча, народного депутата України. Пізніше виявилось, що замах намагались скоїти на Геращенка.

Як повідомлялось, радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що обставини планування і організації замаху на вбивство народного депутата України Антона Геращенка ідентичні підготовці й здійсненню теракту проти Павла Шеремета. Сам Геращенко стверджує, що слідчі впевнені у цьому на 99,9%.

Джерело: 112 Україна