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    Геращенко пояснив, чому російського фотографа не пустили на «Євробачення»

    • Сьогодні, 02:48
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    Антон Геращенко
    Антон Геращенко

    Журналіст «засвітився» в окупованому Криму

    Радник міністра внутрішніх справ, нардеп від «Народного фронту» Антон Геращенко повідомив, що російського фотокореспондента, акредитованого на «Євробачення», не пустили в Україну через відвідування окупованого Криму.

    Знімки з Криму журналіст розміщував у російських ЗМІ.

    «Ніхто з тих російських журналістів, хто акредитований в Києві на «Євробачення» і хто раніше порушував державний кордон України, незаконно відвідуючи український Крим, не буде допущений на територію нашої країни. Перший пішов! Назад на північ, по втоптаній Лолітою Мілявською доріжці» -  написав на своїй сторінці у Facebook Геращенко, додавши посилання на матеріали на сайті «Миротворець».

    Нагадаємо, в суботу російські ЗМІ повідомили, що фотокореспондента МІА «Росія сьогодні» Раміля Сітдікова, акредитованого на «Євробачення», не пустили в Україну.

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    Крим Росія Євробачення ЗМІ Антон Геращенко
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