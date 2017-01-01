Геращенко пояснив, чому російського фотографа не пустили на «Євробачення»

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Антон Геращенко

Журналіст «засвітився» в окупованому Криму

Радник міністра внутрішніх справ, нардеп від «Народного фронту» Антон Геращенко повідомив, що російського фотокореспондента, акредитованого на «Євробачення», не пустили в Україну через відвідування окупованого Криму.

Знімки з Криму журналіст розміщував у російських ЗМІ.

«Ніхто з тих російських журналістів, хто акредитований в Києві на «Євробачення» і хто раніше порушував державний кордон України, незаконно відвідуючи український Крим, не буде допущений на територію нашої країни. Перший пішов! Назад на північ, по втоптаній Лолітою Мілявською доріжці» - написав на своїй сторінці у Facebook Геращенко, додавши посилання на матеріали на сайті «Миротворець».

Нагадаємо, в суботу російські ЗМІ повідомили, що фотокореспондента МІА «Росія сьогодні» Раміля Сітдікова, акредитованого на «Євробачення», не пустили в Україну.