Геращенко пояснив причини обшуків в одного з керівників «Демальянсу»

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Квартира Максима Черкасенка під час обшуків

Слідство наразі не володіє беззаперечними доказами причетності Черкасенка або членів його сім'ї до злочину

Поліція провела обшук у члена правління політичної партії «Демальянс» Максима Черкасенка в рамках кримінального провадження про несанкціоноване втручання в роботу системи електронних аукціонів СЕТАМ, через яку реалізується арештоване майно.

За словами народного депутата від «Народного фронту», радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, слідство встановило факт несанкціонованого проникнення в систему з IP-адреси Черкасенка.

«Сисадміни системи СЕТАМ помітили дивні несанкціоновані дії навколо окремих лотів, що виставлені на аукціон земельних ділянок у Київській області, квартир, автомобілів... У ході розслідування були встановлені адреси електронної пошти, логіни, паролі, IP-адреси та інші докази незаконного проникнення в систему електронних торгів», – пояснив політик.

Геращенко уточнив, що суд санкціонував обшук за вісьмома адресами, де встановлено комунікаційне обладнання, і у чотирьох автомобілях, де могли перебувати електронні носії. За словами радника Авакова, правоохоронці пропонували Черкасенко, який перебуває в процесуальному статусі свідка, скопіювати всю інформацію з комп'ютерів і мобільних пристроїв, але після прибуття групи підтримки з числа народних депутатів прийняли рішення вилучити всю техніку.

Геращенко наголосив, що слідство не володіє беззаперечними доказами причетності Черкасенка або членів його сім'ї до злочину.

«Про причетність конкретної особи до цієї спробі злому можна буде судити тільки після детального вивчення та експертиз електронних носіїв вилучених з більш ніж десятку адрес», – додав депутат.

Як повідомляв «Главком», обшуки в одного з керівників «Демальянсу» Максима Черкасенка проводили у вівторок, 16 травня.