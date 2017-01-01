Геращенко про звільнення заручників: «Україна готова до найбільших компромісів»

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Ірина Геращенко

Геращенко нагадала, що українська сторона провела процедуру верифікації осіб, які відмовились переміщатись в ОРДЛО

Україна готова до найбільших компромісів у питанні звільнення заручників. Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила журналістам у палаці Мезеберг (ФРН), де пройшла зустріч президента Петра Порошенка та канцлера Німеччини Ангели Меркель.

«Українська сторона наполягає на тому, щоби питання звільнення заручників вирішувалося як пріоритетне у форматі Мінська. І тут Україна готова до найбільших компромісів», - заявила Геращенко.

За її словами, Київ наполягає на тому, аби 24 травня було визначено остаточний список заручників і остаточна дата їх звільнення.

Геращенко нагадала, що українська сторона провела процедуру верифікації осіб, які здійснили злочини проти держави, перебувають у пенітенціарних закладах і не хочуть переміщатися на територію ОРДЛО. Вона відзначила, що під час зустрічі всі сторони, і у першу чергу ОБСЄ, яка брала безпосередню участь у верифікації, підтвердили, що вона була проведена за найвищими міжнародними стандартам, з дотриманням конфіденційності, прав людини.

«Нам було важливо, що саме ОБСЄ координувала цю роботу, оскільки ОРДЛО 4 місяці тягли кота за хвіст, намагаючись зашкодити участі міжнародних організацій, не допустили Червоний Хрест, Місію ООН з прав людини», - сказала Геращенко.

Уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях поінформувала, що за 2 тижні верифікації група, що її здійснювала, проїхала 14,5 тис. км, побувала в 20 регіонах України, відвідала 37 пенітенціарних установ.

«Процедура закінчена і зараз час вийти на остаточний список і остаточну дату звільнення. Інша сторона поки не демонструє такої готовності», - наголосила перший віце-спікер.

Вона також підкреслила: Україна вважає, що «виконання гуманітарного блоку Мінських угод значно сприятиме переходу до політичного блоку, але сьогодні щодня стріляють, є загиблі, отже, ключовими є безпека і гуманітарний аспект».

Нагадаємо, за суботу на Донбасі вже поранено п’ятьох військових Збройних сил України.

Як раніше повідомляв «Главком», представники незаконних збройних формувань на Донбасі погодилися включити українського вченого Ігоря Козловського в остаточні списки полонених на обмін.

Джерело: Укрінформ