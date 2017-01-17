Геращенко прокоментувала історію щодо звільнення двох «полонених Савченко»

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Ірина Геращенко

Росія робить усе можливе для дискредитації Мінського формату, - перший віце-спікер Ради

У звільненні двох полонянок бойовиків поза Мінським форматом стовідсотково відіграла роль Москва і ФСБ. Таку думку висловила перший віце-спікер Верховної Ради і представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, пише «Українська правда».

«Ці жінки були в наших списках, про їх долі ми так само говорили у форматі Мінської групи, у тому числі й на грудневих засіданнях... Для мене очевидно, що Росія робить усе можливе для дискредитації Мінського формату, бо Мінські угоди прив'язані до санкцій. Але огидно, коли в цих жорнах перекручують долі простих людей, що наші військові і цивільні залишаються заручниками цих брудних політичних ігрищ», - зазначила вона.

Геращенко уточнила: важливо розуміти, що у списках заручників є як цивільні, так і військові. «Ми не запитуємо в людей про ідеологічну позицію. Наша задача – звільнити всіх українців, що потрапили в біду і чиї родичі чи колеги звернулися до СБУ з інформацією про зникнення людини. Хоча, звичайно, найбільш серйозна боротьба йде за наших військових, які героїчно виконували свій обов'язок», - додала вона.

Разом із тим, Геращенко відмовилась коментувати роль нардепа Надії Савченко у звільненні полонянок.

Як повідомлялось, також Геращенко розповіла, що насправді написано в Мінських угодах.