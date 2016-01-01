Геращенко прокоментувала заяву бойовиків про передачу Савченко двох полонених жінок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Геращенко

Українська сторона також заявляла про намір передати проросійським бойовикам до Нового року 15 людей

Перший віце-спікер, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що питання звільнення з полону бойовиків на Донбасі Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак обговорювалося ще з весни.

Про це вона написала у Facebook.

«Ми щасливі звільненню кожного заручника, ми щасливі, що люди зустрінуть свята вдома. Ми щасливі, що рішення української сторони в односторонньому порядку передати до новорічних свят ОРДЛО 15 осіб з того списку, що вони запитували (до речі, в цьому списку є шість жінок) сприяє гуманітарним жестам і рухам. Щодо двох жінок, прізвища яких прозвучали, то їхня доля неодноразово обговорювалася в мінській групі ще з весни, одна з них працює в медіа, друга в одній з державних установ, їхала проводити родичів. Можливо, тому їх затримали. І добре, що скоро вони будуть удома. Я щиро рада», – зазначила Геращенко.

Сьогодні сепаратисти з угруповань «ДНР» і «ЛНР» заявили про намір передати народному депутатові Надії Савченко двох полонених – Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак. Українська сторона також заявляла про намір передати проросійським бойовикам до Нового року 15 людей.

У червні в «ЛНР» заявили про затримання української журналістки з Івано-Франківська, кореспондентки інформаційного ресурсу «Голос-інфо» Ольги Сворак. За словами сепаратистів, щодо журналістки порушили «кримінальну справу» за статтею «шпигунство». Про обставини затримання Анжеліки Преснякової нічого не відомо.