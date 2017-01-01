Геращенко: Росія відмовляється створити підгрупу з питань кордону

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Нардеп Ірина Геращенко

Україна наполягає на створенні підгрупи з питань кордону вже два роки

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявляє, що Російська Федерація виступає проти створення п'ятої робочої підгрупи з питань кордону в рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, бо не збирається залишати Донбас.

Про це вона сказала під час панельної дискусії «Європа: зіткнення інтересів» в рамках 10-го Київського безпекового форуму, повідомляє «Уніан».

За словами Геращенко, протягом двох років українська сторона наполягає на створенні робочої підгрупи з питань кордону.

«При слові кордон росіяни просто перетворюються на, знаєте, учасників кориди. Очевидно тому, що вони розглядають цей регіон як свою територію, яку вони насправді не збираються, ментально там, передавати Україні», - сказала політик.

У зв'язку з цим вона погодилася, що питання кордону важливе, але, за її словами, ще важливішим питанням у цьому контексті є питання виборів.

«Тому що вибори «на русском», і вибори українською і англійською, - це інші вибори. Ми наполягаємо не на галочці, що проведені вибори, а на тому, що вони мають відповідати стандартам ОБСЄ, що там мають взяти участь внутрішньо переміщені особи, тому що вони - голос Донбасу. Там мають бути українські медіа, які, якщо сьогодні туди поїдуть, то стануть, знову таки, заручниками», - наголосила Геращенко.

«Туди мають спокійно приїхати дипломати. Але сьогодні, як правильно зазначив пан посол (посол Німеччини в Україні Ернст Райхель – ред.), дипломати їдуть в глибокий тил - в Слов'янськ і Краматорськ. Це глибокий тил, безпечний, такий, як Київ. Але до Мар'їнки, до Авдіївки доїжджають одиниці», - заявила перший віце-спікер.

Раніше нардеп Ірина Геращенко заявляла, що у країнах НАТО пройшли реабілітацію 398 українських військових