Геращенко розповіла, коли розпочнеться процес верифікації списків заручників
- Сьогодні, 00:31
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Верифікація заручників мала стартувати ще 18 квітня, однак тоді представники бойовиків її зірвалиПроцес верифікації списків українських заручників, які знаходяться на території окупованого Донбасу, має відбутись 28 квітня.
Про це у себе в Facebook повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.
«На мінському фронті без перемін. Верифікація заяв осіб, які вчинили злочини проти України, але яких можна помилувати в рамках закону заради звільнення наших заручників, і при цьому ці особи відмовляються їхати в ОРДЛО, розпочнеться 28 квітня», — написала вона.
Геращенко нагадала, что верифікація заручників мала стартувати ще 18 квітня, однак тоді представники бойовиків її зірвали.
«Сподіваюся, 28 квітня обійдеться без сюрпризів, верифікація розпочнеться і це наблизить нас до звільнення заручників», — підкреслила Геращенко.