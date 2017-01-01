Геращенко розповіла, коли розпочнеться процес верифікації списків заручників

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Верифікація заручників мала стартувати ще 18 квітня, однак тоді представники бойовиків її зірвали

Процес верифікації списків українських заручників, які знаходяться на території окупованого Донбасу, має відбутись 28 квітня.

Про це у себе в Facebook повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«На мінському фронті без перемін. Верифікація заяв осіб, які вчинили злочини проти України, але яких можна помилувати в рамках закону заради звільнення наших заручників, і при цьому ці особи відмовляються їхати в ОРДЛО, розпочнеться 28 квітня», — написала вона.

Геращенко нагадала, что верифікація заручників мала стартувати ще 18 квітня, однак тоді представники бойовиків її зірвали.

«Сподіваюся, 28 квітня обійдеться без сюрпризів, верифікація розпочнеться і це наблизить нас до звільнення заручників», — підкреслила Геращенко.