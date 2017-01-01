Геращенко розповіла, навіщо російські ЗМІ поширили фейк про смерть українця Панова

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Затриманий в Росії українець Артур Панов

Нардеп запевняє, що на суді у справі Панова буде український консул

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко вважає, що російські ЗМІ могли поширити новину про нібито смерть українця Артура Панова у ростовському СІЗО для того, щоб суд над ним проходив «у тиші».

Таку думку нардеп висловила на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні в російських ЗМІ з'явилася підла, ница фейкова новина, що начебто Артур помер у тюрмі. Навіщо російські огидні пропагандисти це роблять? Можливо, аби полоскотати нерви українським дипломатам, нещасній родині заручників, а можливо, і для того, аби бранців не доставляли в судилище і «суди», щоб воно проходило в тиші, без зайвих свідків, навіть без самих невинно й несправедливо обвинувачених, а тільки за участю прокурора і судді», - написала Геращенко

Геращенко додала, що на «суді» у справі Панова буде український консул, однак важливо, щоб там обов'язково були європейські дипломати.

«Тому звертаюся до європейських журналістів, акредитованих в РФ, до дипломатичних місій - всі судилища над українцями мають проходити при посиленій увазі європейських ЗМІ і дипломатичного корпусу. Це ненормально, що світ закриває очі на бранців Кремля і робить вигляд, що їх не існує, що начебто всіх звільнили», - додала Геращенко.

Нагадаємо, у блозі російського інтернет-видання «Фонтанка» з'явилося повідомлення про нібито смерть 29 квітня внаслідок серцевої недостатності 19-річного українця Артура Панова.

Згодом у ростовському СІЗО спростували інформацію про смерть Панова.

У Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону сказали, що українець «живий і здоровий».

Панова було затримано на початку грудня 2015 року в Ростовській області, після того, як він під виглядом біженця перетнув українсько-російський кордон. Його підозрювали в намірі здійснити теракт на території Росії.

14 лютого в Північно-Кавказькому окружному військовому суді міста Ростов-на-Дону розпочався судовий процес у справі Артура Панова, разом з ним на лаві підсудних також опинився і ростовський студент, якому інкримінують сприяння у нібито злочинній діяльності українця.

На момент затримання Панову не було й 18 років. Відомо, що, перебуваючи під вартою, Панов неодноразово оголошував голодування, що могло призвести до різкого погіршення стану здоров'я.