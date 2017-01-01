Геращенко розповіла про неприємні для Путіна сигнали щодо Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Геращенко

Геращенко відзначила, що санкції проти РФ є інвестиціями в мир

Ірина Геращенко, перший віце-спікер Верховної Ради, уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту в ОРДЛО заявила, що на всіх міжнародних майданчиках йдеться про те, що санкції проти Росії триватимуть не тільки до встановлення миру на Донбасі, але до деокупації Криму.

Геращенко висловила думку, що санкції – дуже серйозний елемент примусу.

«Бо РФ насправді дуже бореться за зняття санкцій. Як би там не було, вони б’ють по економіці. Якби санкції не працювали, то нам, можливо, і не вдалося б зупинити повномасштабний наступ», – переконана уповноважена президента.

Геращенко відзначила, що санкції є інвестиціями в мир через те, що вони зв’язують руки агресору.

Водночас із різкою критикою на адресу диванних експертів вона виступила через «зрадофільство» щодо візиту очільника МЗС Клімкіна до США.

«Те що мене бісить – люди у нас тішаться, шукають, коли Україна провалиться – це роблять політикани і так звані експерти», – зазначила Геращенко.

Віце-спікер парламенту обурилась тому, що говорили на початку візиту Клімкіна до Америки.

«Ще наш міністр у США, тривають його зустрічі, а величенними хвилями розганяється «зрада», нібито «всепропало», українська дипломатія сидить у передбанниках. Так ви запросіть цих людей – хай вони публічно вибачаться. Тому що ляпати язиком у нас всі можуть, а потім визнати, мовляв «я був не правий, тішився провалам, які не настали», ніхто не хоче», – дорікнула Геращенко.