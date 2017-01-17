Геращенко розповіла, що насправді написано в Мінських угодах

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Ірина Геращенко

Щодо обміну полоненими в угодах не зазначено «всіх на всіх», - перший віце-спікер

У Мінських угодах у пункті щодо обміну полоненими насправді написано не «всіх на всіх» – а «усіх, хто незаконно утримується». Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради і представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, пише «Українська правда».

«Вибачте, але ми не якась «лавочка» зі звільнення всіх підряд», - сказала вона.

«В Україні нікого на вулицях не хапають. Якщо ти здійснив злочин, то про це з'являється запис в реєстрі досудових розслідувань і далі ця справа розслідується. А хто утримується на неконтрольованих українською владою територіях? Хлопці, які мобілізовані і виконували присягу. За порушення якого закону їх там тримають? А за що утримують цивільне населення?», - зазначила вона.

Геращенко вважає, що «усі наші люди там утримуються незаконно». За її словами, для того, щоб їх звільнити в умовах війни, українська сторонами йдемо на такі компроміси, як звільнення з-під варти людей, які порушили український закон.

Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також осіб, яких вимагають видати представники «Л/ДНР». Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих людей можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою «всіх на всіх» має відбуватися у три етапи. У Службі безпеки України заявили, що списки, оприлюднені Надією Савченко, є некоректними, а СБУ провела нараду у зв'язку з цими списками. 15 січня Савченко визнала, що оприлюднені нею раніше списки полонених повинні бути доповненими та є некоректними на даний момент. Сьогодні, 16 січня, Савченко оприлюднила уточнені списки українців, які нині перебувають у полоні на окупованих територіях.

Як відомо, нардеп порушила низку норм українського законодавства, опублікувавши свій список полонених.