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    Геращенко сподівається, що Рада ратифікує Стамбульську конвенцію щодо захисту прав жінок

    • Сьогодні, 11:14
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    Ірина Геращенко
    Фото: РБК
    Ірина Геращенко

    Нардеп розповіла, що потрібно посилити відповідальність за насильство проти жінок і дітей

    Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко сподівається, що парламент ратифікує Стамбульську конвенцію щодо захисту прав жінок. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

    «У перерві між дипломатичними зустрічами в АП ми із заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею обговорили перспективи ратифікації Стамбульської конвенції. Ми оптимісти, таки вірю, що у ВР переможе мудрість і раціо і ми ратифікуємо конвенцію, яка реально посилить відповідальність за насильство проти жінок і дітей», – повідомила Геращенко.

    Нагадаємо, 4 квітня омбудсмен Валерія Лутковська заявила, що всі рекомендації ЄС у сфері гендерної рівності і недискримінації було законодавчо оформлено, проте виконуються вони вкрай повільно і неефективно.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні, 11 травня, Рада Євросоюзу затвердить без обговорення введення безвізового режиму для України.

    ЄС Ірина Геращенко Валерія Лутковська
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