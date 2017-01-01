Геращенко сподівається, що Рада ратифікує Стамбульську конвенцію щодо захисту прав жінок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: РБК Ірина Геращенко

Нардеп розповіла, що потрібно посилити відповідальність за насильство проти жінок і дітей

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко сподівається, що парламент ратифікує Стамбульську конвенцію щодо захисту прав жінок. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

«У перерві між дипломатичними зустрічами в АП ми із заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею обговорили перспективи ратифікації Стамбульської конвенції. Ми оптимісти, таки вірю, що у ВР переможе мудрість і раціо і ми ратифікуємо конвенцію, яка реально посилить відповідальність за насильство проти жінок і дітей», – повідомила Геращенко.

Нагадаємо, 4 квітня омбудсмен Валерія Лутковська заявила, що всі рекомендації ЄС у сфері гендерної рівності і недискримінації було законодавчо оформлено, проте виконуються вони вкрай повільно і неефективно.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 11 травня, Рада Євросоюзу затвердить без обговорення введення безвізового режиму для України.