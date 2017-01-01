Геращенко: у країнах НАТО пройшли реабілітацію 398 українських військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Ірина Геращенко

Частина військових досі проходять реабілітацію за кордоном

У країнах НАТО 398 українських військовослужбовців наразі проходять або вже завершили реабілітацію.

Про це заявила представниця України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО.

На засіданні також обговорювалася співпраця в безпековій, оборонній, гуманітарній та екологічній сферах.

«Дуже багато запитань від партнерів отримали по безпековій ситуації на Донбасі та в окупованому Криму, щодо роботи місії СММ ОБСЄ, порушення з боку ОРДЛО режиму тиші, недопуску спостерігачів на окуповані території, російської військової присутності, їх найманців і новітньоі зброі та техніки. Детально зупинилася на питання порушення прав людини в Криму», - написала на своїй сторінці у Facebook Геращенко.

Раніше вона повідомляла, що бойовики на Донбасі утримують в заручниках 121 українця, 418 вважаються зниклими безвісти.