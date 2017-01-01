Геращенко: Вороненкова вбив українець, агент російських спецслужб

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Місце убивства Вороненкова

Водночас радник міністра Авакова не розкриває подробиць про вбивцю Вороненкова

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що екс-депутат Держдуми РФ Денис Вороненко був убитий агентом російських спецслужб, який проник в силові структури України.

Про це він заявив під час програми «Право на владу».

«Він був убитий агентом російських спецслужб, який проник в українські силові структури, який проходив в них службу, а потім отримав наказ про ліквідацію ворога Росії - Дениса Вороненкова», - сказав Геращенко.

За його словами, слідство дуже просунулося за день.

«Уже відома особистість кілера, його біографія. І ми можемо з упевненістю сказати, що Денис Вороненков убитий агентом російських спецслужб, громадянином України», - заявив Геращенко.

Нардеп підкреслив, що не уповноважений розповідати про цю людину.

«Я думаю, що найближчим часом буде офіційна прес-конференція генерального прокурора, голови Служби безпеки України, і вони дадуть більше інформації. З мого боку це буде некоректно», - зазначив він.

Також Геращенко підтвердив інформацію, що вбивця 13 місяців служив у Національній гвардії України. Кілера, начебто, завербували в Росії у 2014 році.

Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан важкий.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

ЗМІ повідомляли, що убивця Вороненкова мав при собі посвідчення учасника бойових дій.

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала ФСБ Олега Феоктістова.

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